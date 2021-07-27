И секси, и леди: жена Эрнста показала, как достойно фотографироваться в купальнике для Instagram

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста — Софья Эрнст — проявила неожиданную активность в своем инстаграме. Актриса крайне редко заполняет свой блог, а тут, будучи в отпуске, она впервые показала всех своих трех детей на одном снимке и зарядила целую серию фото в бикини. Чего тоже не замечалось за ней. Видимо, солнце, море и беззаботность сыграли свою роль.

«Вот чесслово, не ожидала от себя!» — призналась артистка в личном блоге, выложив несколько фотографий в бикини.

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Возлюбленная Эрнста заметила, что пляжные фотосессии на самом деле сильно утомляют, но ради своих поклонников она решилась на них. Стоит заметить, что Софья действительно подошла к делу с душой, стараясь предстать на фото привлекательно, но в то же время целомудренно, не теряя лица и не принижая статуса многодетной мамы и жены.

Фолловеры оценили работу своей любимицы многочисленными комментариями, в которых обратили внимание, что она действительно достойно смотрится на снимках.

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