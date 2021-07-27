Мамин пупсик: Татьяна Волосожар в слингомайке отправилась на прогулку с сыном по Сочи

Всего-то два месяца исполнилось маленькому сыну пары прославленных фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Теодору. А звездная мама между тем уже готовится выйти на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Татьяна Волосожар не так давно прилетела в Сочи вместе с двухмесячным сыном Тео и старшей дочкой Анжеликой. Здесь она приступила к тренировкам, а свободное от них время посвящает своим наследникам.

Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге фото, которое сделала в одном из парков Сочи, где любит гулять с Теодором. Звездная мама отправилась на променад не с коляской, она усадила малыша в слинг, считая, что так лучше для них обоих. В кадре видна милая головка Теодора и его пяточки.

«Гулять часами с малышом по сочинским паркам и пляжам так приятно, особенно, когда понимаешь, что ребенку удобно и тебе совсем не тяжело!» — поделилась Татьяна Волосожар.

Ранее фигуристка признавалась, что появление на свет сына Теодора сделало ее семью еще счастливее, а ее с мужем — еще ближе.

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