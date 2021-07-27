Красивая мама: Лобода в мерцающем «золотом» платье и трендовых босоножках с мини-платформой вышла в свет с дочкой

Певица давно не видела наследниц и призналась, что очень соскучилась по ним.

Светлана Лобода впервые за долгое время предстала на публике со старшей дочкой Евангелиной. 10-летняя девочка заметно подросла и стала доставать маме до плеча.

Певица призналась, что давно не видела своих детей из-за длительных гастролей, поэтому крайне соскучилась по ним. Судя по всему, Ева тоже. На фото, которое обнародовала в Сети ее знаменитая мама, девочка нежно льнет к родительнице.

«Прилетела к моим девочкам, так ждала встречи с любимками», — подписала кадр Светлана.

Ева выглядела на фото настоящей модницей, облаченной в трендовый тотал-лук в белых тонах с оригинальной сумочкой с рисунком в виде солнцезащитных очков. Светлана тоже смотрелась роскошно. Она примерила платье из мерцающей золотистой ткани с разрезами, силуэт которого подчеркивал ее стройность. На ногах у артистки оказались трендовые босоножки с квадратным мысом на миниатюрной платформе, которая вернулась в моду.

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