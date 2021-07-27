40-летняя Пэрис Хилтон ждет первенца

Пэрис Хилтон — одна из самых известных блондинок в мире. Она родилась во влиятельной семье и с пеленок росла в роскоши. Известность ей принесли реалити-шоу «Простая жизнь». У нее также не раз были проблемы с законом, поэтому глава семьи и гостиничной империи Бэррон Хилтон лишил внучку наследства. Однако она сколотила свое состояние. Девушка в последние годы несколько раз собиралась замуж, но после помолвки вскоре рвала отношения с избранниками.

Несколько лет назад она рассталась с Крисом Зилкой, а в прошлом году Пэрис начала встречаться с американским предпринимателем и писателем Картером Реумом. На этот раз пара не спешила говорить о свадьбе. Однако не исключено, что скоро торжество состоится. В зарубежных СМИ сообщили, что Хилтон ждет первенца. Пару видели на прогулке. Струящееся платье не скрыло выпирающий живот 40-летней блондинки.

Ранее Пэрис утверждала, что сначала сыграет свадьбу, а потом заведет детей. Поклонники привыкли, что она ведет богемный образ жизни. Многие удивились тому, что актриса созрела для материнства.

«Он — мужчина моей мечты. Мы постоянно говорим о планировании свадьбы, придумываем имена для наших будущих детей», — рассказывала ранее звезда, пишет Page Six.

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