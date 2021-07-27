«Нормально так навизуализировала»: Ольга Орлова в белой блузе с бахромой поманила роскошным декольте

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова обладает роскошными формами, которые демонстрирует во время отдыха.

Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова провела несколько прекрасных дней на отдыхе в Хорватии. Компанию звезде составили ее друзья, любимый мужчина и сын — 20-летний Артем Карманов.

Несмотря на то что парни его возраста, как правило, пытаются сепарироваться от мам, наследник Ольги Орловой с удовольствием проводит время в ее обществе.

Ольга Орлова поделилась в Instagram совместным фото с сыном Артемом, которое было сделано во время отдыха в Хорватии. В кадре звездная дива и ее отпрыск предстали в белых нарядах. У Артема белая рубашка, а у Ольги Орловой блуза с глубоким декольте и трендовой бахромой.

Теледива призналась, что отдых в компании сына всегда был ее материнской мечтой.

«Всегда мечтала: вот вырастет мой сын, будем с ним летать везде, будем вести активный образ жизни в путешествиях, будет маме бокал шампанского на дискотеке заказывать. В общем, нормально так навизуализировала», — подписала кадр Ольга Орлова.

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