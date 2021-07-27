«Пусть лучше хайп будет таким»: Дава подарил подписчице дом за историю, которая заставила его прослезиться

Экс-бойфренд Ольги Бузовой, Дава, сделал щедрый подарок новосибирцам Ксении и Евгении, вручив им ключи от дома. Семейная пара была не готова к такому обороту, поэтому в торжественный момент расплакались практически все присутствующие, включая блогера. Давид Манукян даже не смог говорить и сделал паузу, чтобы прийти в себя.

Дом молодой чете достался благодаря простой истории. Дава призвал фолловеров писать ему свои истории и просить то, что он может дать. Ксения рассказала блогеру вполне незатейливую, но искреннюю и чистую историю своей любви с Евгением. Поведала, что вместе они с пятого класса, всегда мечтали о семье и своем доме. Поженились, судьба им подарила дочь, потом решили обзавестись своим жильем, на которое взяли кредит.

Денег (Евгений зарабатывает около 28 тысяч, а Ксения не имеет стабильного заработка) хватило только на недострой. Но они не сетуют, потихоньку обустраиваются и все, что им нужно – это окно в комнату дочки.

Даве понравилось, что пара по-настоящему влюблена и для них очень важны семейные ценности, поэтому вместо окна подарил им целый новый дом с ремонтом. При этом и Ксения и Евгений изначально не верили в успех своего предприятия, уверяли, что им никогда не везло.

«Подарил подписчице дом. Скажете: «Хайп»? Да, хайп. Пусть лучше хайп будет таким. Зато у достойной семьи есть новый дом и возможность жить в нормальных условиях», — прокомментировал Манукян.

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