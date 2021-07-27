Леди у рояля: Федорова вышла на сцену Сочинской филармонии в платье со шлейфом и рукавами-облаками

Оксана Федорова с недавних пор развивается как певица, выступая с классическими произведениями под инструментальную музыку. На сей раз «мисс Вселенная» вышла на сцену зала органной и камерной музыки Сочинского филармонического объединения. Звезда представила публике программу «Мой голос для тебя», которая вобрала в себя ее самые любимые романтические произведения.

На сцену Оксана Федорова вышла в платье длиной в пол со шлейфом, изюминкой которого стали пышные рукава-облака. Наряд ведущей был украшен крупным цветочным принтом, об актуальности которого ранее высказывалась Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

В личном блоге Федорова поделилась кадрами с прошедшего концерта, представ у рояля.

«Спасибо любимым зрителям Сочи за теплый прием и аплодисменты. Это была прекрасная игра голоса, звука и эмоций. Жду новой встречи с моим зрителем», — написала она под фото.

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