Алиса Вокс требует от Сергея Шнурова 19 миллионов рублей за «Экспонат» и другие хиты

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс-Кондратьева сотрудничала с коллективом с 2012 по 2016 год. За это время блондинка приняла участие в создание любимых у поклонников хитов группы — «Экспонат», «Патриотка», «Короче», «Плачу», «Сумка» и других.

Алиса Вокс, исполнявшая эти песни, считает себя их соавтором, а потому решила претендовать на вознаграждение. 19,5 миллиона рублей — иск с требованием заплатить ей эту сумму Алиса Вокс направила в суд. Ответчик — лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Наши требования связаны с получением исполнительских сборов — 19,5 миллиона рублей. Мы не претендуем на авторское вознаграждение. Господин Шнуров может и дальше монетизировать эту историю. Что касается исполнения этих 39 треков, которые исполняла группа «Ленинград» в составе с Алисой, мы за это просим деньги», — объяснил адвокат Алисы Вокс Роман Лалаян Пятому каналу.

Певица не претендует на авторские права, но считает, что Сергей Шнуров должен делиться заработанным не только с ней, но и с другими участниками своего коллектива.

Предположительно, первое судебное заседание по этому делу состоится в августе.

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