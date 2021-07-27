Похвасталась обновкой: повзрослевшая дочь Зудиной и Табакова предстала в бомбере из денима с аппликацией

Актриса Марина Зудина в браке с известным артистом и режиссером Олегом Табаковым родила двух детей. Сыну звездной пары Павлу в августе исполнится двадцать шесть лет, он уже самостоятельный молодой человек и сам папа.

Дочке Марины Зудиной и Олега Табакова, Марии, весной исполнилось пятнадцать. И она еще нуждается в постоянном присутствии в ее жизни мамы. Судя по всему, Маша Табакова советуется со звездной родительницей по части формирования гардероба.

Марина Зудина сопровождает дочку в магазинах одежды, помогая ей определиться с выбором тех или иных вещей.

Актриса поделилась в сторис микроблога снимком Марии Табаковой, который был сделан, скорее всего, в одном из бутиков. Пятнадцатилетняя наследница звезды сериала «Содержанки» сделала селфи в примерочной магазина. Мария облачена в бомбер из разбеленного денима с брутальной аппликацией.

Похоже, что своим образом Маша Табакова довольна — она приняла позу, соответствующую облачению. Судя по всему, бомбер стал частью гардероба наследницы звездного семейства.

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