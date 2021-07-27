«Она такая умная»: Стриженова близко к сердцу приняла трагедию в семье Носкова

Телеведущая Екатерина Стриженова в комментариях под постом музыканта Николая Носкова отреагировала на трагедию, случившуюся не так давно в его семье. Ранее исполнитель рассказал, что ушла из жизни его любимая собака Роза. Это немецкая овчарка, которая беззаветно служила семье на протяжении последних четырнадцати лет.

«Мы потеряли настоящего и преданного друга, дарящего нам безграничную и бескорыстную любовь! Который никогда не предаст, не изменит, всегда радостно рядом», — говорил про любимого пса Николай Носков.

«Она такая умная. Все понимала, всех знала, все чувствовала», — заметила Екатерина Стриженова.

«Она уснула у нас на руках в ласке и любви», — отреагировал на эти слова хорошей знакомой Николай Носков.

Напомним, что Николай Носков несколько лет назад перенес инсульт. Причем помощь ему оказали не сразу, а только на следующий день. Не так давно он вернулся на сцену. Музыкант изредка дает концерты для своих любимых слушателей.

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