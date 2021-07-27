На платформе Premier вышел первый документальный фильм о лидере группы «Сектор Газа»

Близкие, коллеги и знакомые Юрия Хоя рассказали свои версии смерти рок-музыканта и поведали неизвестные факты из его биографии.

На видеосервисе Premier состоялась премьера первого фильма о Юрии Хое, лидере группы «Сектор газа». В ленте рассказывают без прикрас о его жизни и выражают свои версии смерти музыканта. Кто-то считает, что артиста погубили наркотики, а кто-то уверен, что его убили.

Музыка Хоя – живое отражение его образа жизни. Он родился и вырос в простой рабочей семье из Воронежа. После окончания школы милиции пошел работать в ГАИ, а по ночам писал песни для своего коллектива, который основал в 1987 году. Группу назвали в честь промышленного района города, известного своими дымящимися трубами заводов.

Также в картине впервые даст откровенное интервью первый концертный директор «Сектора Газа» Фидель Симонов. По его словам, с Хоем работать было невозможно из-за его привязанности к алкоголю. Однажды он просто не приехал на концерт, и директор заменил его на сцене, открывая под фонограмму рот. Однако его узнали, а байкеры, оказавшиеся в зрительном зале, жестоко избили его.

«Когда мы с ним договорились, что здесь будет концерт, он набухался. Ему не хотелось ничего, хотелось синькой заниматься, А мне пришлось отдуваться: приехать сюда и петь под фанеру вместо него. Меня спрашивают, почему я с ним перестал работать. А как можно работать? Набухается! Он даже не приезжал! Люди ждут, а на сцене никого нет», — рассказал он в фильме.

В то же время творчество Хоя высоко оценил музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Это было очень свежо и очень весело. Я редко помню, чтобы от русских рок-песен у меня рожа расплывалась в улыбке, потому что в них что-то смешное происходит. Слушая «Сектор Газа», я постоянно смеялся, посмеивался и думал про себя, ну ребята большие выдумщики!» — прокомментировал он.

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