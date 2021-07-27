Орбакайте прослезилась: жена Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со свадьбы

27 июля внук Аллы Пугачевой и его избранница Алена Краснова отметили четыре года жизни в браке.

У Аллы Пугачевой большая семья. Пока она растит двойняшек Лизу и Гарри, ее внуки уже строят свои семьи. Так сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, обрел счастье с Аленой Красновой. Пара 27 июля отмечает годовщину со дня свадьбы. Торжество в свое время стало главным событием лета. СМИ освещали бракосочетание влюбленных, которое было продумано до мелочей.

В честь годовщины невестка Орбакайте поделилась кадрами со свадьбы. Сначала она показала, как они с Никитой расписались в ЗАГСе Барвихи. Алена для особенного дня выбрала несколько нарядов. Во время росписи девушка предстала в пышном платье белого цвета с закрытыми рукавами. Она сделала нежную укладку и неброский макияж. Кружева украшали платье, а в руках она держала букет из пионовидных роз. Жених предпочел классический костюм.

«Помню, как мне было невыносимо жарко в этом платье и как я мечтала поскорее переодеться. Но я с детства мечтала именно о таком платье и нисколько не пожалела, что выбрала именно его», — призналась Краснова.

Уже в загородном комплексе на сцене, которую украсили сотнями белых роз, пара обменялась клятвами. Оказалось, что Никите забыли принести речь, поэтому он импровизировал. На них смотрели гости, среди которых были Алла Пугачева, Максим Галкин, а также другие члены семьи.

Речь произнесла во время застолья и Кристина Орбакайте. Она была в воздушном платье нежно-розового цвета. Певица даже пустила слезу. «Ну чуть не расплакалась, правда», — отметила она. Владимир Пресняков тоже поздравил сына.

Сначала молодожены станцевали фееричный танец на тросах прямо в воздухе. Они долго готовили этот номер и волновались. По словам Алены, многие движения перепутали в итоге, но гости этого не заметили. А во время вечеринки девушка уже в платье с перьями танцевала, прильнув к избраннику. Она потом успела потанцевать в облегающем платье с подругами под свои любимые песни.

«Глава IV. Идем дальше!» — объявила жена Никиты.

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