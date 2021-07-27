Сотникова объяснила, как уживается с Загитовой в одной роли в шоу Навки «Руслан и Людмила»

Как отметила олимпийская чемпионка, эмоции от выхода на лед у нее только самые прекрасные.

Фигуристка Аделина Сотникова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Многих интересовало, как она уживается в одной роли в спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила» с другой олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Почему с Загитовой играете одну и ту же сцену на шоу Навки «Руслан и Людмила»?

«Это главная роль. Выступаем в разное время. В Сочи на период проведения шоу люди могут насладиться разными Людмилами. Каждая прекрасна по-своему. Думаю, что это прекрасно. Люди могут увидеть своих любимых фигуристов в этой замечательной роли». Аделина Сотникова

Также Сотникова отметила, что у нее самые яркие эмоции от выхода на лед. «Весь коллектив отдается зрителю полностью. Каждый раз, когда катаем шоу, вживаемся в роли так, что сами начинаем верить в сказку. Зрители ликуют. Артисты получают от этого благодать», — заметила Сотникова.

Напомним, что шоу «Руслан и Людмила» проходит в Сочи с 1 июля и до 30 сентябре. Все желающие могут увидеть ледовую сказку в «Сочи Парке».

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