«Волосы – это такая красота»: Ксения Бородина запретила старшей дочери подстригаться

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram заявила, что не разрешила своей двенадцатилетней старшей дочери Марусе подстригаться. Звезда проекта «Дом-2» при этом вспомнила историю из своей молодости.
Когда она была во втором классе, то дождалась пока мама улетит в Италию, и уговорила бабушку пойти в парикмахерскую. Тогда она мечтала сделать стрижку каре. Когда родительница вернулась, то у нее случилась истерика. Мама спросила Бородину, забрала ли они волосы из парикмахерской. Тогда, как пошутила телеведущая, можно было чуть ли не машину купить за натуральные волосы. При этом волосы они с бабушкой не забрали.
«Теперь пришла моя очередь объяснять Мару, что волосы — это такая красота, которую не нужно трогать. Она не каре, конечно, хочет, но короче явно. Я не даюсь пока».
Напомним, что Ксения Бородина разводится со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. При этом свою старшую дочь она родила не от бизнесмена. Отцом ребенка является Юрий Будагов.