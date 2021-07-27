«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим!»: Крид на концерте в Ялте поддержал МакSим

Во время своего выступления он вместе с залом исполнил хит звезды «Отпускаю».

Рэпер Егор Крид в Instagram опубликовал видеозапись, которая была сделана ранее на его концерте в Ялте. Во время выступления, где собрались его преданные фанаты, он вдруг стал неожиданно петь хит певицы МакSим «Отпускаю». Толпа поклонников поддержала музыканта.

«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим!»

Егор Крид

Ниже под видео он сделал запись. «Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку. Макsим, держись. Мы с тобой!».

В комментариях под постом отметились некоторые знаменитости. «Каждый день о ней думаю. Молимся все и каждый! Егор, ты умничка!» — заявила бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня. «Молодец, уважаю», — сказала продюсер Яна Рудковская.

Напомним, что певица МакSим второй месяц борется за свою жизнь. Она находится на ИВЛ в клинике. При этом за последнее время ее состояние улучшилось. Правда, о выписке говорить пока очень преждевременно.

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