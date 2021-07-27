«Абсолютное место силы для меня»: Ляйсан Утяшева показала мужу и детям красоту родной Раевки

Гимнастка Ляйсан Утяшева в Instagram показала красоты родного села Раевка в Башкирии. Как отметила звезда, он обожает эти места, где подпитывается энергией на весь год.

«Раз в год, а то и чаще я обязательно прилетаю в свою родную Раевку. Абсолютное место силы для меня. Место вне времени. Здесь и вода вкуснее, и запахи как будто ярче: сено, кумыс, горячий летний воздух… Замечали, он тоже пахнет по-особенному? И этот порывистый ветер – его вы тоже услышите на видео». Ляйсан Утяшева

Как отметила Утяшева, вместе со своей семьей она покорила гору Сусактау, посетили целебный источник Изге Гали. Она всегда загадывает там желания. И они непременно сбываются.

Любопытно, что на кадрах видео, Утяшева показала, как она взбирается в гору. Ее муж Павел Воля отказывался поначалу подниматься, заметив, что могут угнать машину. Однако затем все-таки последовал за женой.

Напомним, что у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли двое детей. В 2013 году у пары на свет появился сын Роберт, а через два года дочь София.

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