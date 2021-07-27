«Стыдоба! Трусы аж затрещали»: Наташа Рудова в стрингах ошарашила своими «сдобными пышками»

38-летняя Наталья Рудова похвасталась «горячим» снимком в мини-бикини. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» покрасовалась в трусиках-танга, засветив упругий «поплавок». Светская львица позировала на яхте в персиковых стрингах, которые только подчеркивали «сочные» округлые «пышки» актрисы. Рудова сексапильно выставила свою «пятую точку», скромно прикрыв бюст лифом на тесемках. Примечательно, что пышная грудь Натальи на фоне ее изящных бедер и мощного «орешка» особо впечатления на поклонников звезды не произвела.

Сама Рудова совершенно не стесняется своей обнаженной фигуры. Актриса то и дело позирует в эффектных купальниках, демонстрируя роскошное соблазнительное тело. Бесспорно, блондинке есть, что показать.

«Срамота! Трусы аж затрещали», «Стринги меж булочек трутся?», «Ауф! Какая горячая малышка», «Эти персики так и просятся в мужские лодошки», «Упругость и сексапильность», «Какая у Наташи «кардашьян» под трусиками! А мы-то и не знали», «Полегче! Что за гурия из султанского дворца», «Такую бы тут же украли с этой яхты!», «Какие шикарные прелести», «Манящий орешек, округлый — бомбическая», «Такая спелая малышка», — пишут фолловеры.

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