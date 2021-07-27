«Отличный пример – Пугачева»: 49-летняя Федункив не исключила, что подарит ребенка мужу-иностранцу

По словам актрисы, она не отказывается от мысли стать в недалеком будущем мамой.

Актриса Марина Федункив заявила, что хочет подарить в недалеком будущем ребенка своему мужу-иностранцу Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет.

Как отметила звезда, пока детально они этот вопрос не обсуждали, но отказываться от мысли родить супругу она не собирается. По словам Марины Федункив, мир за последние годы сильно изменился. Современные возможности отличаются от тех, что были каких-то 15-20 лет назад. Сегодня дамы порой могут стать мамами в солидном возрасте. При этом они этого не стесняются.

«Да что далеко ходить, отличный пример — Алла Пугачева. Посмотрите, какие чудесные талантливые дети. И обратите внимание, как шикарно выглядит Алла, как цветет. Так что я ничего не исключаю. В том числе и усыновления». Марина Федункив

Напомним, что за плечами 49-летней Марины Федункив два неудачных брака. С первым мужем она прожила 12 лет, а со вторым – тринадцать. Детей у нее нет, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: