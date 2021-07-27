«Упорства и побед!»: Петренко встретил в аэропорту красавицу-тхэквондистку Минину

Российская спортсменка стала второй на Олимпиаде в Токио.

Актер Игорь Петренко в Instagram поделился кадром, на котором он запечатлен с тхэквондисткой Татьяной Мининой и ее тренером. Со спортсменкой и наставником они пересеклись в аэропорту.

«От всей души поздравляем Александра Петровича Энса с выдающейся ученицей, красавицей, умницей Татьяной Мининой, которая завоевала для России серебряную медаль! Честь и хвала всем спортсменам! Упорства и побед!» Игорь Петренко

«Спасибо Татьяне и ее тренеру за этот успех», «Молодец, девочка. Так и дальше держать!» «Просто чудо-девушка. Настоящий подвиг совершила», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2020 году Татьяна вышла замуж за российского тхэквондиста Константина Минина и взяла его фамилию. На играх в Токио она выступала в категории до 57 килограммов. В финале наша спортсменка проиграла американке Александре Золотич со счетом 17-25. Для нашей команды эта медаль стала всего лишь шестой в истории тхэквондо.

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