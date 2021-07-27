«Мы отняли золото у американцев»: Губерниев запечатлелся с пловцами Рыловым и Колесниковым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram разместил кадр с российскими пловцами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым, которым удалось стал золотым и серебряным призером на дистанции сто метров на спине на Олимпиаде в столице Японии — Токио.

«Солнцем полна голова! Мои короли! Впервые в истории советского и российского спорта! Мы взяли олимпийские 100 метров на спине! Спасибо! Это первая победа за 25 лет! И мы отняли золото у американцев, они 25 лет не проигрывали! Россия! Вперед! Рылов, Колесников, спасибо, родные! Наши золото и серебро! Я требую продолжения банкета!»

Дмитрий Губерниев

«У меня муж занимается плаванием. Он плакал от счастья», «Ура! Наши на спине лучшие! Только победа!» «Мы гордимся нашими ребятами!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что российские пловцы впервые за 25 лет выиграли золото на Олимпиадах. Последний успех до этого был датирован 1996 годом.

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