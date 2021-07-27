Новый муж – новый образ: Анастасия Макеева показала себя после бьюти-преображения

Недавно 39-летняя актриса театра и кино в четвертый раз вышла замуж.

Популярная актриса, телеведущая и певица Анастасия Макеева вышла замуж. Избранником 39-летней звезды стал бизнесмен и строитель Роман Мальков. Медовый месяц они провели на Кубе, а по возвращении новобрачная отправилась сменить имидж. Результатами преображения она похвасталась у себя в микроблоге.

«Я подстриглась, как вам мой новый образ?», — спросила мнения красотка у подписчиков.

Фолловеры поспешили оценить новый имидж любимицы: «Какая красотка», «С такой яркой внешностью, вам все к лицу!», «Красивая ты, Настя, с любой стрижкой», «Фото под названием «Утренний позитив» И прическа и сама — ну просто прелесть», «Чем старше тем прекраснее!». Большинству, таким образом, новая Макеева пришлась по душе.

Звезда сообщила, что сейчас они с возлюбленным собираются в новое путешествие. Теперь это трип по Байкалу, который Макеева очень любит.

Напомним, что к своему женскому счастью с Мальковым Макеева пробралась едва ли не через тернии. Мужчина был женат, у него четверо детей, но после того, как устроился на работу к актрисе, между ними вспыхнули чувства. Он расстался с женой по СМС и сделал предложение Макеевой. Итог – скандальные разборки с бывшей и взаимные обвинения, которые продолжаются до сих пор, хотя свадьба состоялась еще 29 мая.

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