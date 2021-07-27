«Треков хитовых сто лет не было»: Солнцев высказался после новостей об улучшении состояния МакSим

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram высказался в адрес певицы МакSим, которая второй месяц борется за свою жизнь, находясь на ИВЛ.

«Казалось бы, где я и где эта певица. Ничего нас не связывает, треков хитовых у нее сто лет не было. Эти новости с ее пьянством и тому подобное… Но новость о том, что она пришла в себя и теперь точно не умрет, дай бог, меня обрадовала так, как будто о близком человеке услышал что-то долгожданное». Рустам Солнцев

«Сильная девочка. Марина – живи», «Пусть никто и никогда не болеет. Это мое самое главное желание», «Очень хочется, чтобы Марина, как можно скорее вернулась домой к своим девочкам», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Молитва за МакSим: фанаты певицы делятся невероятно трогательными словами Исполнительнице за последнее время стало немного легче.

Напомним, что певица МакSим, как рассказала ее генеральный менеджер Маргарита Соколова, действительно порой приходит в себя. В то же время говорить о полном восстановлении яркой исполнительницы еще слишком рано.

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