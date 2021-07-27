«Шаловливое сегодня настроение»: возлюбленная Золотухина показала идеальную фигуру в бикини

Возлюбленная актера Валерия Золотухина 47-летняя актриса театра на Таганке Ирина Линдт в Instagram похвасталась своей идеальной фигурой в бикини. Сейчас она отдыхает на Мальдивах.

«Шаловливое сегодня настроение! Кто много булочек ест по утрам, тот должен много плавать и качаться! А если вечером еще 100 грамм с красивым телом можно распрощаться. Но что за отпуск, если не набрать хотя бы пару-тройку килограммов. Чтоб в джинсы новые потом с трудом влезать, разыгрывая перед отъездом драму». Ирина Линдт

«Отлично выглядите. Рады за вас. Хорошего вам отдыха», «Вы на этих кадрах словно русалка», «Фигурка у вас, конечно, на все сто процентов», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Валерий Золотухин, который ушел из жизни в 2013 году, и Ирина Линдт официально расписаны не были. При этом в 2004 году актриса подарила своему любимому мужчине сына Ивана.

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