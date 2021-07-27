«Мне Россия очень нравится»: муж Марины Федункив объяснил, почему спешно взял в жены актрису

Итальянский бизнесмен Стефано Маджи объяснил, почему так спешно взял в жены российскую актрису Марину Федункив, которая старше его на 13 лет. Как отметил предприниматель, ему очень нравится Россия, хотя непростой язык чужой для него страны пока дается с трудом.
Как отметил Стефано Маджи, в ближайшее время уезжать из России он не будет. Жить на две страны с Мариной Федункив они не планируют. Впрочем, бизнесмен не исключил, что однажды он с женой все-таки переберутся на Апеннины. Чтобы не возникло проблем с пересечением границ вместе, они и так спешно расписались.
«Мы еще и потому зарегистрировали наш брак, чтобы в этом случае возникало меньше бюрократических проблем и сложностей с документами».
Напомним, что пока пышного торжества молодые не устраивали. Они хотят собрать всех друзей чуть позже – в конце августа, сообщает «Комсомольская правда».