«Мне Россия очень нравится»: муж Марины Федункив объяснил, почему спешно взял в жены актрису

Итальянский бизнесмен Стефано Маджи объяснил, почему так спешно взял в жены российскую актрису Марину Федункив, которая старше его на 13 лет. Как отметил предприниматель, ему очень нравится Россия, хотя непростой язык чужой для него страны пока дается с трудом.

Как отметил Стефано Маджи, в ближайшее время уезжать из России он не будет. Жить на две страны с Мариной Федункив они не планируют. Впрочем, бизнесмен не исключил, что однажды он с женой все-таки переберутся на Апеннины. Чтобы не возникло проблем с пересечением границ вместе, они и так спешно расписались.

«Мы еще и потому зарегистрировали наш брак, чтобы в этом случае возникало меньше бюрократических проблем и сложностей с документами». Стефано Маджи

больше по теме Моложе на 12 лет: за кого вышла замуж звезда Comedy Woman Марина Федункив Стефано Маджи давно живет в России и занимается бизнесом.

Напомним, что пока пышного торжества молодые не устраивали. Они хотят собрать всех друзей чуть позже – в конце августа, сообщает «Комсомольская правда».

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