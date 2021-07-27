«Месяц бесконечного счастья»: возлюбленная Янковского поделилась трогательным фото новорожденного малыша

Ровно месяц назад 30-летний актер Иван Янковский и его возлюбленная, звезда сериала «Отель «Элеон» Диана Пожарская, впервые стали родителями. Пара не афишировала свои отношения и уж тем более не раскрывала, что у них будет пополнение. О новорожденном сыне Янковский сообщил уже по факту. Назвали малыша Олегом, в честь прославленного пращура.

Молодая актриса наслаждается материнством. У себя в микроблоге в честь первого «дня рождения» крохи она показала трогательное фото сына – сложенные в сердечко кулачки. И написала от лица малыша:

«1 месяц бесконечного счастья — полет нормальный. Папа Иван Янковский, я тебя люблю».

Подписчики оценили послание малыша отцу: «Как будто сделал руками сердечко, как это мило Боже! вы прекрасные, лучшая мама и лучший сын, будьте всегда счастливы», «Как мило», «Бозечки, бозечки! Ребята, поздравляем», «Первая значимая дата! Здоровья, сладких снов и колыбельных!».

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