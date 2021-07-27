«Могут быть последствия»: врач рассказал, когда МакSим восстановится после комы

Многомиллионная группа поддержки певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) сейчас немного расслабилась – артистка пришла в себя. Об этом стало известно накануне. Директор звезды Маргарита Соколова объяснила: «Когда организму тяжело — ее вводят в медикаментозный сон. Как только врачи видят показатели лучше — они приводят ее в сознание. Это все регулируется врачами». По сути, речь идет о выводе из комы. И, самое главное, певица, приходя в сознание, реагирует на происходящее.

Однако, как скоро звезда сможет дышать самостоятельно, а также встать с постели, врачи прогнозы не дают. Реаниматолог Сергей Емельянов рассказал, что в таких, как с МакSим, случаях обычно бывает, и каковы сроки полного восстановления организма.

«Для полного возвращения к нормальной жизни нужно от недели до нескольких месяцев. Ничего сверхъестественного здесь нет. Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия», — высказался специалист порталу «Вечерняя Москва».

После отключения от ИВЛ у пациента наступает «синдром отмены». То есть легкие за время искусственного дыхания расслабились и привыкли к поступлению кислорода, и им требуется время, чтобы вернуться в тонус, как и диафрагме и грудным мышцам.

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