«Это победа!»: Губерниев эмоционально отреагировал на первое олимпийское золото в плавании за 25 лет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram очень эмоционально отреагировал на победу российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Японии. Он разместил видео со своим комментарием финального заплыва.

«Это победа! Господи! Евгений Рылов, я люблю тебя! Климент Колесников — серебро! Первое золото за 25 лет! И дубль России! Да!» Дмитрий Губерниев

«Вот так и надо комментировать. Спасибо, Дима», «Молодцы! Наши парни самые лучшие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что российский пловец поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета на Олимпиаде впервые за последние 25 лет. Последний раз успех к нашим спортсменам в бассейне приходил еще в прошлом веке. Тогда на Олимпиаде в Атланте в 1996 году побеждали Александр Попов и Денис Панкратов. Первое и второе место на одной дистанции наши спортсмены выигрывали и вовсе в далеком 1980 году на Олимпиаде в Москве.

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