«В коленях у него нашли фрагменты стекла»: друг Андрея Панина раскрыл новые детали смерти актера

Друг актера Андрея Панина Геннадий Русин в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что актера убили. Как отметил приятель звезды, его товарищ мечтал уйти из кино. Зарабатывать он хотел с помощью вложений денег в бизнес-проекты. Убили же Панина из-за 500 тысяч долларов.

«Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, сломать челюсть, нос. Брови были разбиты, руки сжаты в кулак, костяшки сбиты. В коленях у него нашли фрагменты стекла. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво».

Геннадий Русин

Интересно, что председатель ТСЖ дома, где жил Панин, рассказал об исчезновении записей с камер видеонаблюдения вскоре после смерти звезды. По словам мужчины, в комнатах у Панина после трагедии был бардак. Как будто кто-то тут рылся, надеясь что-то найти. У табуретки была сломана ножка. Дверь в квартиру была заперта снаружи.

Напомним, что Андрей Панин ушел из жизни в 2013 году. По официальной версии, он упал с высоты собственного роста. В свое время было возбуждено уголовное дело, но позже его закрыли, не найдя состава преступления.

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