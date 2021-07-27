Маленькими ножками: Яна Рудковская показала, как малыш Арсений умеет ходить

Не проходит и дня, чтобы многодетная мама Яна Рудковская не показала своего младшего сынишку Арсения Плющенко в соцсетях. Продюсер не так давно даже завела личный аккаунт малышу, поэтому теперь его можно увидеть в нескольких местах – не только у мамы с папой или у старшего брата Саши на страничке, но и в персональном микроблоге.

больше по теме Девочка: Яна Рудковская сообщила о новом пополнении в семье Продюсер и светская львица Яна Рудковская показала еще одного члена семьи.

Так что уже второй ребенок Рудковской и Плющенко растет на глазах миллионов фолловеров. Совсем недавно звездная мама перестала скрывать личико крохи, а сейчас показала, как он умеет ходить.

«Учимся ходить! Пока только за ручку, но нам же всего 10 месяцев», — написала Рудковская.

Малыш маленькими ножками в специальной обуви уже уверенно разгуливает по комнате. Рудковская подчеркивает, что мальчику важно все контролировать, поэтому у него такой наблюдательный взгляд и жесты.

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