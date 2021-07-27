Не может найти работу в России: молодой муж Анны Седоковой уехал от певицы в США

Муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма был вынужден уехать от своей любимой в Америку. Спортсмен не смог найти работу в России. Теперь он будет пробовать пробиться в состав одного из клубов НБА — «Орландо Мэйджик». Правда, специалисты отмечают, что шансов у него немного. Слишком велика конкуренция.

Муж и жена уверяют, что ни о каком расставании речи не идет. Они по-прежнему испытывают нежные чувства друг к другу. При этом на какое-то время Седоковой и Тимма придется расстаться. Дело в том, что исполнительница зарабатывает только в России.

Заметим, что сейчас Анна Седокова вынуждена платить огромные деньги по ипотеке. Она взяла квартиру в центре Москвы и выплачивает по ней в месяц 480 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в сентябре 2020 года. Общих детей у пары пока нет.

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