«Решили импровизировать»: располневшая невестка Орбакайте в платье-бахроме обнажила массивные бедра

Красавица-жена Никиты Преснякова Алена является моделью. У 24-летней девушки чуть ли не ежедневно случаются съемки. Очередной проект ее команда реализовала в довольно неожиданном месте – возле зловонной лужи. Об этом невестка Орбакайте сама рассказала в микроблоге.

«А дальше мы решили импровизировать. Десятки комариных укусов, босиком по камням и ужасно вонючая лужа. Ммм, кайф!», — написала девушка.

Для съемки красотка облачилась в экстравагантное платье из бахромы. Длина мини обнажила перед камерой массивные бедра модели, которая с недавних пор несколько располнела.

Напомним, Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. 27 июля они отмечают льняную свадьбу. Обзаводиться потомством пара не спешит.

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