Ночные танцы: Бородина в футболке и юбке-шортах из денима зажигательно пустилась в пляс

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает в Турции, пока в суде рассматривается дело о ее разводе с Курбаном Омаровым.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина беззаботно проводит свой отпуск на Эгейском море вместе с дочками и подругами. Много солнца, моря и веселья в виде ресторанов в Бодруме пришлись по душе звезде. Девушка отдыхает на всю катушку и даже, кажется, не тревожится о своем бракоразводном процессе – сейчас в московском суде теледиву и ее мужа Курбана Омарова готовятся признать бывшими.

Беззаботные будни Бородина транслирует в своем микроблоге. Накануне красотка в веселой компании подруг посетила ресторан, а завершила день уже глубоко за полночь танцами на террасе.

Для зажигательных плясок Ксения нарядилась в футболку и джинсовую юбку-шорты. Чтобы легче было отбивать шаги в танце, красотка выбрала трендовые «джорданы», которые сейчас вожделеют все модницы столицы. Поддержать веселую маму решили и две ее дочки – 5-летняя Теона и 12-летняя Маруся.

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