Домашняя: Екатерина Климова в халатике, без макияжа и укладки вышла на связь

Актриса театра и кино не постеснялась предстать перед поклонниками без укладки и косметики.

43-летняя актриса, звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова активно ведет в Instagram микроблог. Но многие поклонники заметили, что во последнее время ее почти не застать онлайн. звезду потеряли, соскучились, и она решила успокоить фолловеров, выйдя на связь.

«Я в порядке, я не пропала, просто очень много дел», — призналась красотка. И пригласила на свои спектакли: «Отдохнувшая, сияющая буду вас ждать».

Для видео Климова не стала специально прихорашиваться, позируя без укладки, макияжа и в банном халате. Но поклонники давно говорят, что Климовой можно обойтись без косметики – ее натуральная красота способна затмить все вокруг.

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Отметим, что Климова – не только успешная актриса, но и четырежды мама. Она много времени посвящает своей семье, стараясь быть ближе с сыновьями и дочками.

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