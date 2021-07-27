Ярко: Наташа Королева в коротком платье цвета «взбесившейся Барби» подчеркнула пышные формы

Певица нарядилась для похода в один из клубов Бодрума.

Звезда 90-х Наташа Королева вместе с мужем, танцором Сергеем Глушко, улетели на отдых в Турцию. Артисты вслед за многими коллегами отдали предпочтение курорту Бодрум, где сейчас проводят время, например, телеведущая Ксения Бородина, модель Виктория Лопырева и многие другие селебрити.

Скучать Королевой некогда. Утром заплывы в море и синхронное плавание, вечером – променад по побережью, ночью — веселые тусовки в клубе. Для выхода в свет накануне певица нарядилась в ультракороткое платье цвета «взбесившейся Барби», которое подчеркнуло ее пышные и упругие формы.

Кстати, оттенок, который выбрала Королева, сейчас как никогда актуален. О нем ранее рассказывала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, называя его самым трендовым оттенком розового. Он настолько пришелся по душе исполнительнице хитов «Желтые тюльпаны», что она даже маникюр выполняет в такой палитре.

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