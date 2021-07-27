Модный рулевой: Анна Нетребко в топе и мини-шортах помахала дирижерской палочкой

Даже внимательные и преданные поклонники Анны Нетребко легко могут сбиться с курса, которым следует их любимица на гастролях. Вчера Неаполь, сегодня Мадрид, завтра Верона, впереди – Санкт-Петербург, и города сменяют один другой с такой скоростью, что у любого путешественника может закружиться голова от обилия красок, культур и смены часовых поясов.

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Но только не у Анны Нетребко. Дива давно привыкла жить в таком ритме. Накануне она с мужем Юсифом Эйвазовым вернулась в Италию, чтобы выступить в театре Вероны. Снова несколько дней концертов на родине Ромео и Джульетты – и дальше в путь. Но даже в таком графике Нетребко находит время пошалить и повеселиться.

Во время репетиции Анна Нетребко решила поозорничать и заняла место за дирижерским пультом. Взмахивая палочкой, красотка представила, что перед ней оркестр, и с серьезным видом решила им поуправлять. Музыки добиться не удалось, зато получились яркие кадры на память.

На снимке Нетребко позирует в черном топе и мини-шортах, подчеркнувших стройные ноги звезды. Кстати, Анну довольно редко можно заметить в мини – она, как правило, предпочитает наряды в пол, а короткое оставляет для отпуска или обычной жизни.

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