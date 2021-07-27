«Каждый раз разного размера»: в Сети обсуждают новый бюст Ани Лорак в купальнике

Знаменитая певица украинского происхождения Ани Лорак решила, наконец, устроить себе долгожданный отпуск. Вместе с десятилетней дочкой Софией артистка улетела в Турцию, выбрав для отдыха побережье Эгейского моря и ставший популярным у звезд этим летом курорт Бодрум.

Лорак уже успела как следует позагорать, приобретя бронзовый оттенок кожи. Проведя несколько дней на солнечном пляже, артистка, наконец, порадовала подписчиков в микроблоге снимками в бикини – она позировала в бассейне на фоне красивой панорамы морского пейзажа. Взгляд некоторых фанатов упал на внушительный бюст певицы – им показалось, что с ним у Лорак перебор.

«Когда грудь успели увеличить? Не успеешь следить за новостями», «Шары», «У нее она-каждый раз, разного размера… Насос берет с собой…», «Слишком фотошопа, не красиво», «… что ли увеличила?», «Это настоящие …?», «Бидоны нарастила протезные кошмар больше чем у коровы не стыдно такое показывать еще», «Я конечно очень извиняюсь, но грудь вообще не красивая, выпирающие шары, с большим расстоянием между друг другом, да ещё и в разные стороны…Зачем?!? Ради кого?», «Фигура шикарна, но эти … это конечно жесть, портят все остальное, зачем просто зачем», — вопрошают под фото подписчики.

Сама Лорак на комментарии никак не отреагировала. Зато преданные фанаты певицы в противовес критикующим заявили, что их любимица прекрасна, и все у нее идеально.

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