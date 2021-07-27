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По последней моде: Бузова в джинсовых мини-шортах и куртке из денима поддержала тренд на эполеты

Певица Ольга Бузова прилетела из Африки и быстро сориентировалась в модных трендах.

По последней моде: Бузова в джинсовых мини-шортах и куртке из денима поддержала тренд на эполеты
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Медленно, но верно эполеты завоевывают сердца модниц в этом сезоне, и одной из первых тренд на эту акцентную вещицу из мужского гардероба поддержала певица Ольга Бузова. Телеведущая, вернувшись из Африки, первым делом пополнила свой гардероб джинсовкой оверсайз с акцентными плечами, манжетами и карманами.

Эполеты у Бузовой минималистично, но заметно, выделены текстильной тканью шоколадного цвета. На фоне классического денима деталь на плече оказалась более чем акцентной. Напомним, что эксперт моды Эвелина Хромченко предупреждала еще весной, что пора обратить внимание на эполеты.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Эполеты — микротренд, но тем не менее он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — предупреждала эксперт.

А Ольга Бузова давно стала ориентиром для модниц – если появилось у поющей теледивы, значит уже точно модно и суперактуально.

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