Папа может все, что угодно: Шубская показала, как Овечкин играет с сыном в пазлы, собирая собственное изображение

Александр Овечкин – не только прославенный хоккеист, но и примерный семьянин и заботливый папа. Практически все свое свободное время он проводит с женой Анастасией Шубской и сыновьями Сережей и Ильей. Для него женитьба на дочке Веры Глаголевой – сбывшаяся мечта, ведь он всегда говорил о том, что свяжет себя узами брака только с девушкой из России. Теперь спортсмен НХЛ наслаждается своим уютным домашним счастьем в полной мере.

Дома у Овечкина в Америке специально для наследников оборудовано несколько детских комнат, где, конечно же, главенствующая тема интерьера и развлечений – это хоккей. Старший Сережа уже вовсю занимается с отцом, мастерски отбивая шайбы клюшкой. А кроха-Илюша бывает на матчах в числе зрителей, куда его приводит мама.

В личном блоге Анастасия Шубская показала еще одну забаву для старшего сына, которая увлекла и его знаменитого отца. Ребенок и спортсмен на видео, которое сняла модель, увлеченно собирают пазлы. Как оказалось, на картинке изображен ни кто иной, как сам Овечкин.

«Александр, как вам собирать самого себя?» — спросила мужа Анастасия. «Да неплохо», — с достоинством ответил хоккеист.

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