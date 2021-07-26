«Жемчуг в тренде»: Рудова красиво сочетала пышное летнее платье с актуальным головным убором

Наталья Рудова в компании подруг весело проводит отпуск во Франции на Лазурном Берегу. Актриса часто загорает на пляже, а вечерами посещает кафе и рестораны, которых тут великое множество. Известная модница взяла с собой на отдых не один летний наряд.

Один из своих курортных образов Наталья Рудова показала в личном блоге, запечатлевшись на яхте во время морской прогулки. Звезда примерила кипенно-белое платье с пышной юбкой длины мини и открытыми плечами. Завершила образ знаменитость соломенной шляпкой с бусами. Этот лук специально для Teleprogramma.pro прокомментировал стилист Руслан Громов, отметив его достоинства и недостатки.

«Подобные легкие и непринужденные платья из экотканей, таких как лен и хлопок, по-прежнему актуальны. Это весьма неплохой вариант для прогулок на курортном побережье. Но образ Натальи — на грани антитрендов. Если бы на ее платье было чуть больше рюш и ажурных вставок, можно было бы смело вызывать модную полицию. Многие модницы и дизайнеры всего мира предлагают более прямой крой платья из тех же экоматериалов, отчасти в восточном стиле, в пол и в укороченном варианте, с более скромным декольте. Однако Наталья смогла обыграть образ аксессуарами в виде шляпы с крупной жемчужной нитью. А жемчуг, смею напомнить, уже не первый год в тренде», — высказался фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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