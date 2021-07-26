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Завидуем молча: Бондарчук в бикини с асимметричным лифом знойно прошлась по пляжу, показывая фигуру

В 52 года экс-жена Федора Бондарчука обладает завидными формами.

Завидуем молча: Бондарчук в бикини с асимметричным лифом знойно прошлась по пляжу, показывая фигуру
Светлана Бондарчук. Фото: Global look press

52-летняя Светлана Бондарчук доказала публике, что моделей не бывает бывших, показав в личном блоге изящную фигуру в бикини на побережье Балтийского моря.

Звезда облачилась в черный купальник с асимметричным лифом на одно плечо и трусиками с высокой посадкой в ретро-стиле. Пляжный наряд не смог скрыть от глаз публики подтянутого тела Светланы, которое, к слову, она поддерживает регулярными занятиями йогой.

После появления этого снимка в Instagram Бондарчук, ее аккаунт буквально взорвался от восторженных комментариев. В числе неравнодушных пользователей оказалось немало популярных личностей.

«Идеальная», — восхитилась актриса Нино Нинидзе.

«Красотка!» — написала под фото телеведущая Аврора.

«Всегда смотрю — белая зависть!» — призналась певица Слава.

Отметим, что в Калининградскую область экс-жена режиссера Федора Бондарчука приехала отдыхать со своим вторым супругом дизайнером Сергеем Харченко. Напомним, пара узаконила свои отношения 15 августа 2020 года, скоро они будут отмечать ситцевую свадьбу.

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