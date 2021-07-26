По последним трендам: Пегова вышла в свет в ажурном мини-платье и туфлях на платформе

Ирина Пегова побывала в Нижнем Новгороде на фестивале нового российского кино «Горький fest». Здесь она не смогла пропустить важное для нее и других ценителей российского кинематографа событие — открытие мемориальной доски кинорежиссера Алексея Балабанова.

««Почему в Нижнем?» — cпросите вы. Да потому, что Алексей Октябринович (оказывается) закончил институт иностранных дел, ныне Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ), где учился на переводчика!» — прокомментировала Ирина Пегова в личном блоге.

Актриса запечатлелась на фоне памятной плиты, облаченная в модное кипенно-белое платье с кружевом выше колен и туфли на платформе.

«Платформа сейчас в моде. Она удобна тем, что увеличивает рост, но при этом очень комфортна в носке», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

О тренде на кружево ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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