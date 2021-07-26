«Надо провести достойно!»: Джиган впервые решил удивить Москву феерией в честь своего дня рождения

Накануне публика узнала, как Джиган со своей женой Оксаной Самойловой порадовал свою старшую дочь Ариэлу в честь ее предстоящего 10-летия. Родители не поскупились снять специально для нее президентский люкс в дорогом отеле с видом на Красную площадь, где устроили для нее сюрприз в виде торта, воздушных шаров, подарков и развешанных фотографий с ней. Знаменитой паре захотелось, чтобы девочка почувствовала себя особенной.

Кроме того, малышку порадовали посещением СПА-комплекса и первым походом в магазин за сумочкой Louis Vuitton. Стоит ли говорить, что Ариэла осталась довольна праздником.

Джиган вслед за дочкой решил отметить свое 36-летие в Москве. К слову, это произойдет впервые за долгое время, ведь музыкант обычно предпочитает улетать за пределы страны в этот период. Представители рэпера эксклюзивно рассказали Teleprogramma.pro о его планах на торжество.

«Это будет вечеринка с фейерверками, подарками, дорогими гостями и шикарными уникальными тонкими мелочами», — раскрыли карты они. «День рождения надо провести достойно!» — заметил сам Джиган.

Москва должна запомнить это веселье надолго. К слову, жена Джигана Оксана Самойлова уже готовится к празднику. В личном блоге она призналась, что уже немало потратила на него душевных сил.

Музыкант также сообщил, что вскоре его поклонников ждет другой сюрприз — 27 июля выйдет его новый трек «На чиле».

«Как только он станет доступным, состав не оставит равнодушными», — заметил артист.

Сейчас, по его словам, он действительно чувствует себя «на чиле», наслаждаясь в полной мере обществом своей идеальной любимой жены и прекрасных обожаемых детей. При этом Джиган подчеркнул, что сам он далеко неидеален.

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