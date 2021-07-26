43-летняя Орлова в алом купальнике с зовущим декольте показала, каким должно быть истинное изящество

Ведущая Ольга Орлова в этом сезоне решила провести свой отпуск в Хорватии в компании возлюбленного, взрослого сына Артема и друзей. Правда в социальных сетях не найти снимков с ее компанией в путешествии. Звезда уверена, что счастье любит тишину и демонстрировать лишний раз личную жизнь не желает.

Зато кадров Орловой в купальных костюмах достаточно. Что говорить, для своих 43 лет Ольга выглядит отлично и может похвастаться роскошной женственной фигурой с тонкой талией, округлыми бедрами и полной грудью.

На последнем из таких снимков она предстает в алом закрытом купальнике с манящим декольте на яхте. При этом экс-солистка группы «Блестящие» скромно сидит на палубе белоснежной яхты, красиво обхватив свои длинные стройные ноги руками. Фолловеры звезды «Дома-2» пришли в восторг не только от форм знаменитости, но и от ее натуральности, деликатности.

«Вот истинное изящество, без ложного кокетства, выпячивания форм и вытягивания губ», «Какая естественная, женственная и очень красивая женщина», «Красивая, очень идет красный цвет», «О, девушка в красном, супер», — написали в комментариях микроблога Орловой пользователи Сети.

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