Французы выпали в осадок: Рудова в кукольном платье без лифчика эротично «растанцевала» манящую грудь

Наталья Рудова в сопровождении подруг, в числе которых оказалась и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, улетела на отдых во Францию, где счастливо проводит время на Лазурном Берегу. Девушка часто появляется на местных пляжах, радуя окружающими своими сексуальными бикини.
На сей раз хорошую долю эротизма знаменитая блондинка подарила французским мужчинам на острове Святой Маргариты в Каннах, где она провела веселый вечер в одном из открытых ресторанов. Это место обожают туристы за безудержные эмоции, которые здесь умеют создавать благодаря вкусной еде и душевной музыке.
«Невероятная атмосфера. Обожаю танцы», — призналась Рудова и пустилась в пляс.
Ну а поскольку на девушке оказалось лишь легкое кукольное платье с открытыми плечами без намека на бюстгальтер, ее хореографический экспромт оказался особенно впечатляющим. Полная грудь актрисы, казалось, жила собственной жизнью, задорно колыхаясь от каждого ее движения.
«Какие красивые движения бюста», «Шикарная грудь», «Вау, девушка, полегче!», «Секси нереальная», — откликнулись на обнародованное в Сети видео с танцами Рудовой фолловеры.