Кокетка: мама Наташи Королевой в алом платье с купоном показала стройные ножки и идеальные колени

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай вполне может посоперничать в части популярности со своей звездной дочкой. 75-летняя Людмила Ивановна когда-то вместе с дочкой вела кулинарное шоу на Первом канале, она обожает и по сей день появляться на экране и быть в центре всеобщего внимания.

Людмила Порывай постоянно живет со вторым мужем в Майами. Но сейчас вот уже несколько месяцев гостит на европейском континенте. Некоторое время Людмила Иванова провела в Москве, а затем отправилась на родину – Украину. Здесь она встречается со своими друзьями, родными и бывшими студентами.

Так что, поводов принарядиться у Людмилы Порывай – хоть отбавляй. И она успешно демонстрирует разнообразные наряды в микроблоге.

На этот раз мама Наташи Королевой предстала на фото в сторис вместе с младшей подругой. Людмила Порывай облачена в алое платье с купоном из разреженных цветов.

Платье длиною чуть за колено, но Людмила Ивановна, позируя фотографу, слегка приподняла наряд, чтобы показать всем, какие у нее стройные ножки и идеальные коленки.

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