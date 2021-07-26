Кадры с выписки из роддома: Безруков и Матисон познакомили детей с новорожденным братом

Знаменитый актер снова стал отцом. 26 июля он приехал за женой и малышом вместе с детьми.

Сергей Безруков снялся в более 70 фильмах. При этом актер давно стал примерным семьянином. 15 лет он был в браке с Ириной Безруковой, но они расстались в 2015 году. Спустя год артист женился на Анне Матисон. Она подарила ему сначала дочку Марию, а потом сына Степана. В этом году пара обрадовала поклонников новостью о том, что у них в семье снова грядет пополнение.

24 июля Безруков сообщил, что стал отцом в очередной раз. Он присутствовал на родах и поддержал жену в важный момент. У актера родился сын, который получил имя Василий. По всей видимости, роды прошли без осложнений. Уже спустя два дня Анну выписали из роддома с малышом. Она облачилась в шифоновое платье. Мальчика укутали в покрывало сливочного цвета и надели ему шапочку.

Сергей приехал за супругой вместе с детьми. Они сделали совместное фото на память. Также актер заснял знакомство Марии и Степы с новорожденным братом.

«Да, его можно потрогать», — отвечала Матисон детям. «Спасибо нашему замечательному врачу Юлии Вученович! За Машу, Степу и теперь Васеньку!» — написал в соцсети артист.

Поклонники снова поздравили пару с радостным событием. Многие отметили, что супруги выглядят очень счастливо. «Счастья такой большой семье», «Такие простые, без пафоса, так приятно смотреть», «Как вкусно пахнут малыши, надышаться невозможно!», «Боже, какое это счастье», «Какой приятный, трогательный момент!», «Как мило!», «Счастливая женщина, ваша жена, очень рада за вас, здоровья всем вашим малышам», «Пусть судьба будет к нему благосклонна!» — прокомментировали пост подписчики.

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