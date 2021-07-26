«Состояние пока еще сложное»: директор певицы МакSим обратилась к поклонникам вокалистки

В этот понедельник, 26 июля, на новостных лентах появилась информация о том, что врачи вывели певицу МакSим из комы, она в сознании и даже общается жестами.

больше по теме Пришла в себя: новые данные о состоянии певицы МакSим Врачи вывели певицу МакSим из медикаментозного сна.

После этих публикаций на связь с подписчиками вышла директор вокалистки Маргарита Соколова. Она объяснила, что на самом деле происходит с Мариной Максимовой сейчас.

«Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна», — обратилась Маргарита Соколова к поклонникам певицы МакSим.

Те с воодушевлением отреагировали на позитивную новость о состоянии своей любимицы и заверили, что всегда думают о певице МакSим и желают ей скорейшего выздоровления.

«Мы всегда мысленно с Мариной. Только позитивная энергетика, только новости от официальных представителей. Верим, ждем, любим», «Новости о Марине читаю с замиранием сердца, пусть скорее поправляется. Детям нужна мама!», «Каждый день думаю о ней! Здоровья!» — высказываются в Сети.

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