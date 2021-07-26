«Самое радостное время»: Валерия показала, как отдыхает с внучкой Селин у бассейна

1 января 2021 года стало счастливой датой для певицы Валерии, в этот день она впервые стала бабушкой. Внучку Селин знаменитости подарил ее сын Арсений и невестка Лиана. Звезда очень гордится своим новым статусом, а возможность понянчить девочку воспринимает с радостью.

Даже на отдых в Арабские Эмираты Валерия отправилась не только с мужем Иосифом Пригожиным, младшим наследником и его женой, но и с маленькой Селин. По ее словам, крошка хорошо перенесла перелет. А то, что молодые оставляли девочку с ней, певицу не только не напрягало, но, напротив, делало чуточку счастливее.

Теперь же популярная артистка запечатлелась с Селин возле открытого бассейна, облачившись в простой вафельный халат и отказавшись от укладки и макияжа. Звезда взяла уже заметно подросшую малышку на руки, сияя на фото улыбкой.

«Самое радостное время — время, проведенное с близкими. Теперь Селинка для всех нас — центр притяжения, от которого невозможно оторваться. Какое счастье, что хоть недолго, но можем побыть все вместе», — подписала Валерия снимок.

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