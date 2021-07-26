Пудровый костюм и белые кружевные перчатки: как выглядит звезда фильма «Любить по-русски» Галина Польских

Актриса Ольга Рыжкова, гражданская жена участника «Квартета И» Ростислава Хаита, поделилась в микроблоге совместным фото со звездой культового фильма «Любить по-русски» 81-летней Галиной Польских.

Артистка, которая хороша знакома взрослым зрителям своими работами в кино, предстала в кадре стильно и со вкусом одетой.

Галина Польских облачена в пудровый костюм, состоящий из юбки-карандаша и жакета, из-под которого виднеется белая блуза. Образ Галина Польских дополнила белыми кружевными перчатками, что придало ему аристократизма.

Ольга Рыжкова призналась, что восхищена встречей с Галиной Польских.

«В этом саду на лавочке — как в сказке. Вы пришли, и все заиграло. Масштаб личности, предыстория героини, стать — все в вас. Живой ироничный взгляд. Работа с текстом — проживание и присваивание. Неспешно, без суеты. Мудрость и доброта, благородство и женственность. Я почувствовала себя… ну реально в британском сериале «Корона», — поделилась эмоциями Ольга Рыжкова.

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