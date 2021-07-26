Дочь Папанова отреагировала на увольнение из театра после оптимизации со стороны Меньшикова

Елена 44 года отдала работе в культурном учреждении, а теперь оказалась никому не нужна.

Дочь народного артиста Анатолия Папанова, Елена, отреагировала на свое увольнение из Театра имени Ермоловой. Заметим, что она и еще 17 человек вошли в список тех, с кем художественный руководитель учреждения Олег Меньшиков решил расстаться. При этом стаж работы Елены Папановой в театре оставляет 44 года, но сейчас она оказалась резко никому не нужна.

Как отметила Елена Папанова, пока бы она не хотела раскрывать всех карт. В ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой она обо всем расскажет.

Ранее Елена Папанова активно жаловалась через прессу, что с приходом Олега Меньшикова на пост худрука Театра имени Ермоловой у нее не стало ролей. Спектакли с ее участием убрали из репертуара, сообщает «Собеседник».

Напомним, что оптимизация в Театре имени Ермоловой вызвана пандемией. Руководство театра вынуждено пересмотреть некоторые рабочие процессы и сократить штат.

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